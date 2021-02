Covid-19

O presidente do Hospital de São João garantiu hoje "disponibilidade total" para continuar a receber doentes de outros hospitais, isto numa noite em que estão a chegar ao equipamento do Porto 15 doentes covid-19 do Amadora/Sintra.

"A disponibilidade do hospital é total. Vamos rever as necessidades dia a dia e tentaremos dar uma resposta cabal (...). Não fugimos às nossas responsabilidades e se for necessário receber um número tão elevado quanto este amanhã ou nos próximos dias temos capacidade para o fazer", disse Fernando Araújo.