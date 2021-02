Actualidade

A Amnistia Internacional (AI) alertou hoje que a exploração de lítio para fazer baterias "limpas e verdes" põe em risco os direitos humanos das pessoas que vivem nos locais onde este mineral é extraído.

A extração do lítio, metal usado em baterias com alta capacidade de armazenamento de energia, é um risco para "os recursos hídricos e ecossistemas onde vivem povos indígenas" na América do Sul, aponta a Amnistia em comunicado, em que pede às empresas e governos que respeitem princípios de salvaguarda dos direitos humanos, do trabalho e do ambiente para que as baterias, essenciais para os veículos elétricos e para o mundo se afastar dos combustíveis fósseis, "não estejam vinculadas a abusos de direitos humanos ou danos ambientais".

A organização já avisou também que o "cobalto extraído por crianças na República Democrática do Congo pode estar a entrar nas cadeias de abastecimento de algumas das maiores marcas de veículos elétricos e dispositivos eletrónicos do mundo".