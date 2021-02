Covid-19

A Venezuela recebeu na quarta-feira um novo carregamento de ajuda humanitária da Cruz Vermelha (CV), o primeiro de 2021, com 22 toneladas de material médico, para dar resposta à pandemia de covid-19 no país.

Em comunicado, a Cruz Vermelha Venezuelana (CVV) explicou que a ajuda humanitária inclui máquinas de ultrassom, óculos de proteção, 'kits' de limpeza hospitalar, dispensadores de gel antibacteriano, termómetros, leitores de dados de temperatura e sacos de lixo biológico.

Segundo o presidente da CVV, com este carregamento de material sanitário será possível "ampliar as operações na rede de hospitais e ambulatórios da Cruz Vermelha no país e garantir a segurança do pessoal sanitário e dos voluntários" que combatem a doença.