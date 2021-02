Actualidade

Três filhos do ex-Presidente timorense Xanana Gusmão escreveram cartas às vítimas de um ex-padre acusado de abusos de crianças em Timor-Leste, lamentando que o pai tenha visitado o homem, que começa a ser julgado este mês.

As cartas, que foram enviadas às vítimas através dos seus representantes legais, foram escritas por Alexandre Gusmão, com 20 anos, Kay Olok, com 18, e Daniel Gusmão, 16, e divulgadas pela mãe, Kirsty Sword-Gusmão, a partir da Austrália, onde os quatro residem.

"Quando os meus três filhos ouviram e viram que o seu pai foi visitar o ex-padre, sentiram-se tristes e pediram para escrever uma carta para as meninas que foram vítimas do abuso sexual pelo ex-padre. Estas cartas já foram entregues às vítimas, através do seu representante legal", escreveu Kirsty, numa mensagem na sua conta pessoal no Facebook.