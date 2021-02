Myanmar

O Facebook denunciou hoje o bloqueio dos seus serviços em Myanmar, três dias após o golpe de Estado conduzido pelos militares, instando as autoridades "a restabelecer a conexão".

"Constatamos que o acesso ao Facebook está atualmente interrompido para determinadas pessoas", disse um porta-voz da empresa às agências de notícias France-Presse (AFP) e Efe, precisando que os operadores de telecomunicações no país "receberam a ordem para bloquear" aquela rede social.

"Instamos as autoridades a restabelecer a conexão, de modo a que os habitantes possam comunicar com as suas famílias e amigos e aceder a informações importantes", apelou o porta-voz.