Actualidade

Os republicanos decidiram na quarta-feira manter no cargo a congressista Liz Cheney, terceira na hierarquia do partido na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, apesar do seu apoio à destituição do ex-Presidente Donald Trump.

Em votação secreta, 145 congressistas republicanos votaram a favor de que Cheney continue a fazer parte da liderança do partido na câmara baixa do Congresso, com 61 votos contra.

Filha do antigo vice-presidente Dick Cheney (2001-2009), Liz Cheney fez parte dos dez republicanos que apoiaram a destituição de Trump, após a invasão do Congresso, em 06 de janeiro.