As vendas de carros elétricos na Europa duplicaram em 2020, enquanto as de veículos híbridos recarregáveis triplicaram, de acordo com os números publicados hoje pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA, na sigla em inglês).

No ano passado, venderam-se 538.772 viaturas elétricas, além de 507.059 híbridos, com um claro aumento das vendas no quarto trimestre.

Num ano em que a venda de automóveis na Europa registou uma queda sem precedentes (23,7%), devido à pandemia, a venda de veículos elétricos e híbridos ultrapassou pela primeira vez a de carros movidos a gasóleo no quatro trimestre, com mais de 900.000 viaturas vendidas.