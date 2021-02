Covid-19

As autoridades de saúde alemãs registaram nas últimas 24 horas 14.211 novas infeções por coronavírus e 786 mortes, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Na quinta-feira da semana passada, as novas infeções tinham atingido as 17.553 e as mortes as 941.

O número máximo diário de infeções na Alemanha foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 novos casos, e o de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244.