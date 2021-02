Covid-19

A vacinação contra a covid-19 de 10.180 pessoas do concelho de Viana do Castelo vai iniciar-se no dia 15 e dura cerca de duas semanas, no pavilhão desportivo da Meadela, anunciou hoje o vereador da promoção da saúde.

"No concelho estão referenciadas para vacinação cerca de 10.180 utentes com 80 ou mais anos, bem como de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, sendo que este número ainda pode sofrer atualizado", afirmou hoje à agência Lusa, Ricardo Rego.

O responsável adiantou que "a capacidade estimada de vacinação do posto a instalar no pavilhão desportivo da Meadela será de cerca de 800 pessoas, por dia".