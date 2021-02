Covid-19

A GNR anunciou hoje que encerrou uma associação recreativa e cultural, que promovia um convívio com 14 pessoas, em Chãs, no concelho de Leiria, em incumprimento das regras estipuladas no âmbito da pandemia da covid-19.

Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Leiria da GNR informa que, no dia 29 de janeiro, recebeu uma denúncia que dava conta da realização de um convívio naquele espaço.

Os militares do Destacamento Territorial de Leiria da GNR deslocaram-se de imediato ao local, constatando que no interior da associação se encontravam 14 pessoas, estando em incumprimento com as normas e medidas vigentes para a contenção da epidemia e redução do risco de contágio da doença covid-19.