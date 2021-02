Angola/Cafunfo

Um ativista denunciou hoje que uma pessoa foi baleada durante a madrugada de hoje em Cafunfo, a vila mineira onde no passado sábado várias pessoas morreram num incidente caracterizado como "ato de rebelião" pelas autoridades e "massacre" pelas ONG.

De acordo com Jordan Muacabinza, morador em Cafunfo, o incidente aconteceu no bairro Elevação e o jovem terá sido baleado num pé.

"Houve muitos disparos como se fosse um confronto entre as forças do Governo e os inimigos", contou, deixando um apelo ao Presidente da República, João Lourenço, para que intervenha no sentido de "apaziguar" a população.