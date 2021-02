Actualidade

A escritora Rosa Oliveira lança este mês o seu quarto livro de poesia, "Desvio-me da bala que chega todos os dias", que resgata alguns poemas deixados para trás, ensaia uma experiência gráfica e apresenta-se numa edição em formato plaquete.

"A génese deste livro não difere da dos anteriores, ou seja, trata-se de poemas que foram sendo escritos ao longo de meses, alguns dos quais poderiam ter sido integrados no livro 'Errático' saído em agosto na Tinta da China, mas que, por várias razões ficaram para trás, a que se juntaram outros poemas escritos posteriormente", contou a autora à Lusa, a propósito do lançamento do seu novo livro, desta vez publicado pela não (edições).

O novo livro de Rosa Oliveira é lançado num formato diferente dos anteriores, apresentando-se numa edição de 40 páginas agrafadas (formato conhecido como plaquete), com capa e desenhos de João Concha.