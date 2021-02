Actualidade

A emissão global de obrigações sustentáveis atingirá um valor recorde de 650 mil milhões de dólares em 2021, mais 32% que o emitido em 2020 (491 mil milhões de dólares), prevê a Moody's Investors Service num novo relatório hoje divulgado.

No relatório, a Moody´s também considera que as obrigações sustentáveis poderão representar entre 8% e 10% do total da emissão global de obrigações em 2021, depois de terem abrangido 5,5% do total da emissão em 2020.

O analista da Moody's Matthew Kuchtyak prevê que os 650 mil milhões de dólares incluam "375 mil milhões de dólares em obrigações verdes, 150 mil milhões de dólares em obrigações sociais e 125 mil milhões de dólares em obrigações de sustentabilidade em 2021".