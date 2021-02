Actualidade

A polícia angolana impediu hoje uma manifestação de jovens ativistas que pretendiam "exigir alternância política" em Angola, no Cemitério Santana, em Luanda.

No local há um grande dispositivo policial com vários meios, incluindo brigada canina e cavalaria, e foram erguidas barricadas de pneus incendiados nas estradas, com os serviços de bombeiros chamados a extinguir o fogo.

Os propósitos e motivações desta marcha, que devia culminar a 100 metros do palácio presidencial, foram apresentados esta semana em conferência de imprensa, em Luanda, por um grupo de jovens ativistas da denominada Sociedade Civil Contestatária.