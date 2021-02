TAP

O Sindicato dos Trabalhadores e Aviação (Sitava) disse hoje que se mantém em aberto a possibilidade de se alcançar um acordo coletivo de emergência, após ter anunciado na quarta-feira, com mais seis sindicatos, o fim das negociações sem entendimento.

"As longas maratonas negociais que temos mantido estão a dar frutos e por isso vos transmitimos que, embora não esteja já fechado um acordo, existem fundadas esperanças de que este possa ser alcançado nas próximas horas, evitando assim o pior", anunciou o sindicato, numa carta aos associados, a que a Lusa teve acesso.

O Sitava pertence ao grupo de sete sindicatos representativos do pessoal de terra da TAP que anunciaram na quarta-feira o fim das negociações com a administração da empresa no sentido de se alcançar um acordo coletivo de emergência, sem entendimento.