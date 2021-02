Covid-19

Um médico e três pacientes morreram num incêndio que destruiu o serviço de reanimação para doentes que sofrem de covid-19 num hospital do sul da Ucrânia, disseram hoje as autoridades do país.

O incêndio terá começado depois da meia-noite num bloco de reanimação da clínica de Zaporijia, cidade de 700 mil habitantes, indicou o serviço de Estado para situações de emergência.

Os bombeiros descobriram quatro corpos e salvaram oito pessoas, duas das quais sofreram ferimentos em virtude do incêndio.