Covid-19

Um estudo financiado pelo Governo britânico vai investigar a possibilidade de misturar diferentes tipos de vacinas contra a covid-19 entre a primeira e a segunda dose com segurança e sem diminuir a eficácia, foi hoje anunciado.

Cientistas britânicos pretendem testar várias combinações com as vacinas Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca entre a primeira e segunda dose, alternando também intervalos de quatro e 12 semanas entre as doses, adiantou o Ministério da Saúde em comunicado.

Os testes clínicos vão envolver mais de 800 voluntários com mais de 50 anos e prolongar-se ao longo de 13 meses para acompanhar a resposta imunitária para ver se é maior ou menor do que o método recomendado pelas farmacêuticas.