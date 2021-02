Covid-19

O índice que mede a atividade empresarial em Moçambique caiu de 49,3 pontos em dezembro de 2020 para 47,5 pontos em janeiro, sinalizando "uma forte deterioração na economia do setor privado" no país.

"O Índice PMI Moçambique sinalizou uma deterioração mais forte durante janeiro, a produção e as novas encomendas caíram abruptamente, depois de quase terem estabilizado no final do ano passado, com as empresas a cortarem a despesa nas compras", lê-se num comunicado enviado pelo Standard Bank à Lusa.

O Índice do Poder de Compra das Empresas (PMI) mede a atividade empresarial, com os valores abaixo de 50 a significarem uma degradação das condições empresariais.