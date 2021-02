Actualidade

Nairobi, 04 de fev 2021 - A organização Human Rigths Watch (HRW) pediu hoje a abertura de um inquérito "credível" e "imparcial" à morte de pelo menos nove civis, incluindo uma criança, pelo exército na região anglófona do sudoeste dos Camarões.

"Matar civis e saquear as suas casas em nome da segurança são crimes graves de direitos humanos que alimentam os ciclos crescentes de violência e abuso nas regiões anglófonas dos Camarões", disse Ida Sawyer, diretora-adjunta para África da Human Rights Watch.

"As autoridades camaronesas devem controlar as unidades abusivas e, com a ajuda da União Africana e das Nações Unidas, estabelecer um inquérito credível e imparcial sobre os assassinatos de Mautu e processar os responsáveis", acrescentou.