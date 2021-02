Navalny

O Kremlin disse hoje que não está disponível para discutir com os parceiros ocidentais as decisões judiciais dos tribunais russos ou a forma como tem tratado os manifestantes nos protestos em apoio ao líder oposicionista Alexei Navalny.

"Repito: não temos intenção de levar em consideração as declarações sobre questões relacionadas à aplicação das nossas leis àqueles que as violam, nem aquelas que se referem aos veredictos dos nossos tribunais", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Estamos disponíveis para comentar essas questões, mas não estamos disponíveis para discuti-las com ninguém", insistiu Peskov, na véspera do encontro que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, realizará em Moscovo o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.