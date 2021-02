Actualidade

Dezenas de pessoas que tentaram hoje sair à rua para se manifestarem, mas foram impedidos pela polícia angolana, falam na existência de pelo menos dois feridos e vários detidos, informação não confirmada pelas autoridades.

A manifestação marcada para um dia de feriado nacional, pela comemoração do 4 de fevereiro, data do início da luta armada em Angola, tinha como ponto de concentração o Cemitério de Santana, para chegar até ao Palácio Presidencial.

Segundo um ativista, Lourenço Dombolo, no momento em que 30 manifestantes chegaram ao local de concentração, pouco depois surgiu a polícia, que dispersou o grupo e deteve 20 pessoas, que foram deixadas na via expressa, um local bastante distante do sítio da manifestação.