O "bem-sucedido" programa nacional de vacinação no Reino Unido vai contribuir para a "rápida" recuperação da economia do país em 2021, afirmou hoje o Banco de Inglaterra, que deixou as taxas de juro inalteradas em 0,1%.

A economia britânica deverá recuar 4,2% durante os primeiros três meses do ano devido às medidas restritivas em vigor para conter a pandemia.

No entanto, prevê-se também que haverá uma retoma económica na primavera, quando os cidadãos provavelmente se sentirão mais confiantes para gastar, disse o banco num comunicado.