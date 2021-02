Actualidade

Os chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA)reúnem-se em cimeira virtual no próximo fim de semana com as atenções centradas na pandemia de covid-19 e na eleição na nova liderança executiva da organização.

Por causa da pandemia de covid-19, cuja segunda vaga está a afetar muito mais duramente o continente africano, os representantes dos 55 Estados-membros da organização não viajarão a 06 e 07 de fevereiro para Adis Abeba, Etiópia, onde se localiza a sede da União Africana.

A cimeira decorrerá 'online' e a agenda irá concentrar-se na "herança cultural africana" e abordar a resposta da organização à pandemia de covid-19, que já causou mais de 93 mil mortos e mais de 3,6 milhões de infeções registadas no continente.