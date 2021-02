Covid-19

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda foi contemplada com a oferta de camas pela iniciativa Aconchegar e vai equipar um novo espaço de internamento para doentes com covid-19 no hospital local, foi hoje anunciado.

"A ULS da Guarda recebeu, esta manhã, 04 de fevereiro, 10 camas de articulação elétrica oferecidas pela iniciativa Aconchegar, que permitem equipar um novo espaço de internamento Covid-19, no Hospital Sousa Martins (HSM), na Guarda. Amanhã [sexta-feira], chegam mais oito camas de articulação e elevação elétricas", refere a ULS num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, o novo espaço para internamento "já está a ser instalado numa área ampla junto dos Internamentos Covid e ficará em funcionamento ainda esta semana".