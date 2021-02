Actualidade

O treinador João Henriques afirmou hoje que o Vitória de Guimarães quer vencer um Benfica de "orgulho ferido", face aos resultados recentes, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira, em Lisboa.

Após três vitórias consecutivas, os minhotos podem consumar a melhor série de resultados no campeonato, diante de um adversário que venceu por uma vez nas últimas cinco jornadas e que, na segunda-feira, perdeu o dérbi lisboeta com o Sporting (1-0), com o técnico vitoriano a antecipar uma reação benfiquista.

"Queremos conquistar os três pontos. Todo o Benfica, dos jogadores, ao treinador e aos adeptos, está 'ferido' no orgulho. As equipas boas costumam estar preparadas para reagir. Vamos tentar fazer com o que não sejam capazes de reagir. O Benfica é sempre o Benfica. Tem um plantel de qualidade vastíssima", disse, em videoconferência de antevisão ao jogo, marcado para as 19:00, no Estádio da Luz.