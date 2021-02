Actualidade

A Vale vai pagar 37,6 mil milhões de reais (5,8 mil milhões de euros) em indemnizações pelos danos "sociais e ambientais" causados pela rutura de uma barragem em Brumadinho, Brasil, que matou 270 pessoas, em 2019, anunciou a mineradora.

Num comunicado aos acionistas, a empresa brasileira frisou que assinou um acordo judicial com o governo regional e a Defensoria Pública do estado de Minas Gerais e com o Ministério Público Federal e do estado de Minas Gerais.

"o Acordo Global tem o valor económico de 37.689.767.329,00 reais, contemplando projetos de reparação socioeconómica e socioambiental", disse a empresa.