Covid-19

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo aprovou hoje medidas no valor global de 170 mil euros, para ajudar instituições sociais, empresas e famílias a ultrapassar as dificuldades causadas pela pandemia de covid-19.

Segundo o presidente da autarquia, Paulo Langrouva, as medidas de apoio às IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social (25 mil euros) e para as iniciativas "Proteger Empresas" (120 mil euros) e "Pagamento Zero" (25 mil euros), foram aprovadas por unanimidade na reunião de hoje do executivo municipal e "entram em vigor no imediato".

O reforço das medidas para mitigação dos efeitos da pandemia surgem no seguimento de outras ações idênticas aprovadas em 2020 pelo município de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, disse o autarca à agência Lusa.