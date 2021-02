Actualidade

A organização Human Rights Watch classificou hoje a condenação de Dominic Ongwen por atrocidades generalizadas cometidas pelo brutal Exército de Resistência do Senhor, no norte do Uganda, como um passo importante na justiça.

O veredito de culpado no Tribunal Penal Internacional (TPI) mostra que os abusadores de direitos podem ser responsabilizados, mesmo que tenham passado anos desde os seus crimes, refere esta organização dos direitos humanos.

Dominic Ongwen é o primeiro líder do Exército de Resistência do Senhor a ser julgado pelo TPI e o primeiro a ser condenado por crimes do LRA em qualquer parte do mundo.