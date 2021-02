Covid-19

Os pescadores estão a registar uma diminuição de 80% da faturação, sendo a quebra maior no pescado mais caro, afirmou hoje o presidente da Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral.

"Fomos fortemente abalados pelo fecho dos restaurantes. Todo o tipo de peixe perdeu mercado. Os peixes mais baratos vendem-se melhor, mas os preços baixaram bastante", disse à agência Lusa António Lé.

Segundo o responsável da Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral (CCPCL), o impacto não se sente apenas no fecho dos restaurantes, mas também na retração do consumo por parte das famílias.