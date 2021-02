Angola/Cafunfo

O grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição angolana, denunciou hoje que uma viatura com mantimentos foi impedida de os entregar aos cinco deputados e dois ativistas retidos, desde quarta-feira, à entrada da vila de Cafunfo.

Numa denúncia pública, a que a Lusa teve acesso, o grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) referiu que os deputados foram impedidos pela polícia de receber os mantimentos que lhes foi prontamente enviado, a partir do município do Cuango.

De acordo com a nota, os deputados e ativistas passaram fome horas a fio, por terem sido retidos a cinco quilómetros da entrada da vila mineira do Cafunfo, para onde se deslocaram com o objetivo de constatar o incidente ocorrido em 30 de janeiro naquela região, que resultou em seis mortes, cinco feridos e 16 detidos, segundo a polícia, na sequência de uma manifestação, que o Governo classificou como rebelião armada, por atacarem uma esquadra policial.