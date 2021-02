Actualidade

O BPI perdeu no final do ano passado 218 trabalhadores e 55 agências de atendimento ao público face a 2019, num processo natural "sem nenhum programa por detrás definido", de acordo com o presidente executivo do banco.

De acordo com o comunicado de apresentação de resultados do banco (lucro de 104,8 milhões de euros em 2020), o BPI fechou o ano com 4.622 trabalhadores, menos 218 que em 2019.

Quanto a agências, no total o BPI terminou o ano com 422, das quais 360 balcões (menos 46 que em 2019), 27 centros 'premier' (menos nove que em 2019), mantendo um balcão móvel e 34 centros de empresa e institucionais face ao ano anterior.