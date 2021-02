Covid-19

Três cidadãos do Reguengo Grande, no concelho da Lourinhã, foram vacinados contra a covid-19 com doses que sobraram da campanha que decorreu no lar do Centro Social e Paroquial daquela freguesia, confirmou hoje a instituição.

O presidente do Centro Social e Paroquial do Reguengo Grande, Pedro Tavares, confirmou à agência Lusa que, durante a campanha para a primeira dose da vacina, ocorrida em 21 de janeiro, "sobraram quatro vacinas por haver funcionários ausentes e utentes hospitalizados".

Sem indicar nomes, o pároco e dirigente confirmou que as quatro vacinas foram administradas "a pessoas exteriores ao lar", descartando qualquer responsabilidade nessa decisão e esclarecendo que nenhum dos funcionários foi mandatado para sugerir os nomes em causa.