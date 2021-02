Actualidade

Um concerto da pianista Maria João Pires vai abrir, na próxima semana, a programação musical 'online' da Fundação Calouste Gulbenkian, a disponibilizar gratuitamente, a partir de sexta-feira dia 12, anunciou hoje a instituição.

A Orquestra Gulbenkian é comum a todos os cinco concertos com transmissão já agendada até final de fevereiro, às terças e sextas-feiras, em programas que partem de Mozart, para o romantismo de Brahms, seguem pela contemporaneidade de João Guilherme Ripper, com as suas "Cartas Portuguesas", e pela modernidade de Chostakovitch, para regressarem ao classicismo, com Joseph Haydn.

Além de Maria João Pires, do Coro e da Orquestra Gulbenkian, e do seu maestro titular, Lorenzo Viotti, esta programação, a disponibilizar através do 'site' da Gulbenkian Música, conta também com a soprano Carla Caramujo, o trompetista Carlos Leite e os regentes Hannu Lintu e Mihhail Gerts.