Covid-19

O presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, disse hoje que ainda é cedo para discutir as moratórias relacionadas com a pandemia de covid-19, defendendo que devem ser localizadas e interpretadas como um instrumento transitório.

"São medidas transitórias. Uma moratória é claramente uma medida transitória e é importante ter esta linha de visão sobre o tema", disse João Pedro Oliveira e Costa aos jornalistas, no âmbito da apresentação de resultados do banco de 2020.

O responsável do banco português detido pelo espanhol CaixaBank salientou ainda a importância de haver medidas diferentes consoante a situação das empresas e das pessoas.