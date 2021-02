Covid-19

O pico de novos casos de infeção foi atingido a 28 de janeiro com cerca de 13.000 notificações e o pico de óbitos deverá ocorrer esta semana, revelou um investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Em declarações à agência Lusa, Milton Severo, investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) adiantou hoje que "o pico de casos notificados" em Portugal foi atingido a 28 de janeiro.

Na região Norte este máximo foi atingido "mais cedo", a 24 de janeiro com 4.000 notificações e, na região de Lisboa e Vale do Tejo no dia 01 de fevereiro, com 6.200 notificações.