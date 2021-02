Actualidade

O BPI vai distribuir um dividendo de 13 milhões de euros, correspondente a 15% do resultado corrente, ao seu acionista, o espanhol CaixaBank, anunciou hoje o presidente executivo, João Pedro Oliveira e Costa.

"O Conselho de Administração já aprovou a proposta de distribuição de 15%, que serão liquidados em setembro de 2021, em absoluta correspondência com as recomendações dos reguladores", disse o presidente executivo do BPI aos jornalistas na conferência de imprensa de apresentação de resultados (lucro de 104,5 milhões de euros).

O gestor explicou que o valor do dividendo a pagar ao CaixaBank corresponderá a 13 milhões de euros, pois o valor incide sobre o lucro líquido individual e não sobre o resultado consolidado.