Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje que a lei penal portuguesa já enquadra casos de violação do processo de vacinação contra a covid-19 e sugeriu ao presidente do PSD que comunique situações de atrasos na segunda toma da vacina.

Estas posições foram transmitidas pelo líder do executivo no final de uma visita ao Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias, município de Oeiras, em que esteve acompanhado pela ministra da Justiça, Francisco Van Dunem, e em que assinalou o início do processo de vacinação dos funcionários prisionais.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro disse não ter conhecimento de casos apontados pelo líder social-democrata, Rui Rio, na quarta-feira, segundo os quais vários cidadãos já aguardam há mais de 21 dias pela segunda toma da vacina contra a covid-19.