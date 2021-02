Actualidade

A cidade de Ponta Delgada vai-se candidatar, em parceria com Angra do Heroísmo e Horta, a Capital Europeia da Cultura em 2027, numa proposta que pretende envolver os 19 municípios dos Açores, foi hoje anunciado.

A candidatura é liderada pela autarquia de Ponta Delgada, em São Miguel, que conta com a parceria dos municípios de Angra do Heroísmo, na Terceira, e Horta, no Faial, e com o apoio do Governo dos Açores.

Em nota enviada hoje, o município micaelense, o maior dos Açores, explica que a intenção é "envolver todas as ilhas dos Açores e os seus 19 municípios, com o objetivo de promover e projetar na Europa a diversidade e a riqueza cultural açoriana e reafirmar a cultura, a partir da periferia do espaço europeu, como instrumento decisivo para o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental, a cooperação e o diálogo entre os povos".