Actualidade

Os ralis dos Açores e do Algarve ficaram de fora do calendário do campeonato Nacional de ralis de 2021, hoje divulgado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Depois das 10 provas previstas para 2020, este ano estão previstas oito, a primeira das quais em Amarante, com o Terras D'Aboboreira, em 30 de abril.

Seguem-se o Rali de Portugal, de 20 a 23 de maio, e o de Castelo Branco, de 18 a 20 de junho, terminando na Marinha Grande, de 08 a 10 de outubro.