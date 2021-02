Actualidade

As séries "The Crown" e "Schitt's Creek", e os filmes "Ma Rainey: A mãe do blues" e "Minari" são os mais nomeados para os prémios do Sindicato de Atores dos Estados Unidos (SAG), hoje anunciados.

De acordo com o sindicato, a plataforma de 'streaming' e produtora Netflix é a que soma mais nomeações - trinta --, entre produções de filmes e séries.

A série anglo-americana "The Crown", inspirada na história da família real britânica e exibida na Netflix, e a série canadiana "Schitt's Creek", exibida no canal CBC, somam cinco nomeações cada, incluindo o prémio de melhor elenco em série dramática e de comédia, respetivamente.