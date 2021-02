Covid-19

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes defendeu hoje o alargamento do período entre as duas tomas da vacina contra a covid-19 até seis semanas para conseguir vacinar até março os maiores de 80 anos e as pessoas de alto risco.

"O alargamento do tempo entre a primeira e a segunda dose até seis semanas não tem problema nenhum e tinha uma grande vantagem, permitia-nos vacinar o maior número possível de pessoas no menor tempo possível", defendeu o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em declarações à agência Lusa.

Com este alargamento, conseguia-se terminar a vacinação na primeira fase de todos os maiores de 80 anos e das pessoas com mais de 50 anos com comorbilidades ainda dentro do mês de março.