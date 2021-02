Covid-19

O ensino à distância, que regressa em Portugal a 08 de fevereiro devido à pandemia, vai agudizar a desigualdade no aproveitamento escolar das crianças, prejudicando as famílias mais desfavorecidas, segundo investigadores da Nova School of Business and Economics.

Desde logo, a equipa liderada por Susana Peralta assinalou "a evidência acerca da desigualdade de aproveitamento escolar existente no sistema educativo português pré-pandemia, que as condições atuais irão necessariamente amplificar", num relatório divulgado hoje através do Twitter.

Os responsáveis cruzaram vários dados estatísticos sobre as condições de vida das crianças em Portugal, com o foco nas crianças até ao terceiro ciclo, em particular as mais desfavorecidas, alertando para a importância de manter no ensino presencial os alunos mais carenciados mesmo durante a vigência do ensino não presencial.