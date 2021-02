Venezuela

A defesa de Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, denunciou hoje que o empresário colombiano está em "condições ultrajantes" em prisão domiciliária e que a sua equipa de segurança é detida diariamente pela polícia cabo-verdiana.

Em comunicado enviado à Lusa, a defesa do empresário, liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón, recorda que o 'enviado especial' da Venezuela, Alex Saab, foi transferido do estabelecimento prisional do Sal, onde se encontrava detido desde junho, para um local onde foi colocado em prisão domiciliária, na mesma ilha, mas em condições "completamente irregulares" que "continuam a afetar diretamente a sua saúde e o seu direito à defesa".

"São significativamente piores do que as anteriormente concedidas a traficantes de droga condenados em Cabo Verde. O embaixador está cercado por soldados e agentes da polícia que vivem ao lado e o vigiam 24 horas por dia, sete dias por semana. Estes soldados transportam metralhadoras mesmo quando entregam as suas refeições", denunciou a defesa.