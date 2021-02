Actualidade

O futebolista do FC Porto Nanu sofreu hoje uma "concussão cerebral" no desafio com o Belenenses SAD, porém já se encontra "consciente e estável".

"Nanu sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento, encontrando-se consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço", esclareceram os 'dragões' no seu site.

Aos 84 minutos, Nanu chocou na área com o guarda-redes Kritciuk, acabando por perder os sentidos, sendo assistido no relvado durante cerca de 15 minutos, até sair, imobilizado, de ambulância.