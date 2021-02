Actualidade

O enólogo Domingos Soares Franco, que soma 40 vindimas e 39 anos na empresa da sua família, a José Maria da Fonseca, foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano no Vinho" pela Revista de Vinhos.

A distinção integra a 24.ª edição da iniciativa "Os Melhores do Ano 2020" organizada por aquela publicação especializada, detida pelo grupo Essência do Vinho, para premiar todos os anos diferentes agentes do setor e da restauração.

Devido às restrições impostas pela covid-19, os 24 prémios atribuídos este ano foram anunciados através de uma emissão especial online gravada antecipadamente e difundida na noite desta quinta-feira nas redes sociais da Revista de Vinhos, em vez do habitual jantar de gala.