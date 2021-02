Covid-19

O Senado brasileiro aprovou na quinta-feira uma medida provisória que flexibiliza o uso de emergência de vacinas contra a covid-19, dando um prazo de cinco dias ao órgão regulador para autorizar imunizantes já aprovados noutros países.

Durante os debates da medida provisória no Congresso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador do Brasil) pediu um intervalo de análise de 10 dias. Contudo, o relator do texto na Câmara dos Deputados, Geninho Zuliani, determinou um prazo intermédio de cinco dias, que foi mantido pelos senadores.

Segundo a medida provisória, que segue agora para avaliação presidencial, a condição para que as regras sejam flexibilizadas é de que o uso da vacina já tenha sido autorizado por outras autoridades internacionais, como é o caso da Agência de Alimentos e Medicamentos norte-americana (FDA, na sigla em inglês) e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa).