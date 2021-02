Actualidade

Um jovem confessou-se culpado na Justiça norte-americana, na quinta-feira, de defraudar investidores em quase 90 milhões de dólares (75,2 milhões de euros) a partir de um fundo de criptomoedas, anunciaram os procuradores.

As mesmas fontes disseram que a fraude ocorreu entre 2017 e 2020, quando o australiano de 24 anos operava um fundo intitulado Virgil Sigma.

"Drenou quase todos os ativos do fundo de 90 milhões de dólares em criptomoeda (...), roubando o dinheiro dos investidores, (...) e mentindo (...) sobre o desempenho do fundo e o que tinha feito com o dinheiro", disse a procuradora Audrey Strauss, em comunicado.