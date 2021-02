Covid-19

A segunda fase de vacinação contra a covid-19 arranca hoje no pavilhão Multiúsos de Gondomar, no distrito do Porto, com 100 doses de vacinas, informou o presidente da câmara local, apontando para uma operação que se prolongará até sábado.

"O centro de vacinação abre às 08:30 e a primeira vacina é administrada às 09:00. A operação está montada para, pelo menos, e sábado. Se existir 'stock' rapidamente a prolongaremos até domingo", referiu à agência Lusa, Marco Martins.

Em causa está a segunda fase do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 dedicada a pessoas com 80 e mais anos e as pessoas com mais de 50 anos, mas com comorbilidades associadas e doenças crónicas.