Covid-19

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) no continente europeu disse hoje que a Europa deve acelerar a vacinação contra a covid-19, admitindo estar "preocupado" com o impacto das novas variantes do vírus na eficácia das vacinas.

"Temos de unir forças para acelerar a vacinação", disse Hans Kluge, diretor regional da OMS, em entrevista à agência de notícias France-Presse (AFP).

Recordando que a campanha de imunização na União Europeia (UE) teve um início difícil, num cenário de escassez de vacinas e tensões entre Bruxelas e alguns fabricantes, o responsável apelou às farmacêuticas para trabalharem nesse sentido.