A Guiana rescindiu hoje um acordo com Taiwan para a abertura de um escritório de representação no país sul-americano, depois de Pequim ter pedido às autoridades guianenses que "corrigissem o seu erro".

"O Governo [da Guiana] não estabeleceu qualquer relação ou vínculo diplomático com Taiwan e, como resultado da má comunicação, este acordo foi anulado", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país do Caribe, em comunicado.

"O Governo da Guiana deseja esclarecer que continua a aderir à política de 'uma China' e que as suas relações diplomáticas permanecem intactas com a República Popular da China", acrescentou.